Naim Süleymanoğlu iyiye doğru



Gaçirdiği rahasızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun durumu iyiye gidiyor.





Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavisi süren Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun durumunun iyiye gittiği açıklandı.



Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yatan Naim Süleymanoğlu'nun durumuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, doktorların kendilerine olumlu haberler verdiklerini aktardı.



Bir süredir uyutulan Naim Süleymanoğlu'nun durumunun çok iyi olduğunun kendilerine bildirildiğini dile getiren Muharrem Süleymanoğlu, ''Yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorları bize; sıkıntı olmadığını, şuuru ve bilincinin tamamen açık olduğunu ifade ederek, 'Gözümüz aydın' dediler. Bu da bizi son derece sevindirdi'' ifadelerini kullandı.



Naim Süleymanoğlu'nun bir süre daha yoğun bakım ünitesinde kalacağı bildirildi.



