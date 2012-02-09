Nail Keçili'den T24'e ikinci cevap

T24

T24, Doğan Akın'a, 7 Şubat Salı günü medyafaresi.com sitesinde cevap veren Keçili'nin yazısını, hiçbir yorum eklemeden okurlarıyla paylaşmıştı. Keçili'nin, Cenajans Reklamcılık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hale Tan aracılığıyla gönderdiği mektubu da aynen yayımlıyoruz:Beyefendi,Egebank ve Etibank ile ilgili mahkeme edilmiş davalardan beraat ettim. TMSF Dinç Bilgin’in borçlarına karşılık, benim malımı mülkümü aldı. Her şey duman oldu. Ancak, üzüleceksiniz ama aklanmam tastiklendi.Murat Demirel ile o tarihte çalışmak için reklam ajansları popolarını yırtıyorlardı. İkimizin resminin yanında zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren vardı. İşte o fotoğraf karesinin içinde, ben, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve dönemin işadamı Murat Demirel vardı. Ancak kadrajla Sayın Evren fotoğraftan çıkarılmış, ben ve Murat Demirel Beyefendi aynı kare içerisinde gösterilmiştir. Siz yine o arşivlere girin. Eğer dürüst bir gazeteciyseniz bu fotoğrafın noktasına virgülüne dokunmadan yayınlayınız. Mektubumdaki samimi ifademi acaba hangi reklamcı, müşterisine kullanabilirdi? Beni tanımıyorsunuz ama aldığım aile terbiyesinden dolayı aslında herkese beyefendi muamelesi yapan, insan olarak bakan bir karaktere sahibimdir. Size ifademi ve bu yazdıklarımı ve o fotoğrafı da bulabilirseniz onu da lütfen internet sitenizde yayınlarsınız.Başarılar Paşa!M.Nail KEÇİLİ