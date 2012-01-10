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Nahit Menteşe: Kızılay'daki o bombaları Evren patlatıyordu

Eski bakanlardan Nahit Menteşe, ordunun darbe ortamı yaratmak için bombalama eylemleri yaptığını savunarak, “Kızılay'daki bombaları Evren patlatıyordu” dedi.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Eski bakanlardan Nahit Menteşe, ordunun darbe ortamı yaratmak için bombalama eylemleri yaptığını savunarak, “Kızılay'daki bombaları Evren patlatıyordu” dedi.
 
 
Eski İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, 1980 darbesine kadar giden süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Aksiyon dergisine konuşan Menteşe, darbe ortamının yaratılması için bazı terör eylemlerinin organize edildiğini öne sürdü.


Darbe öncesinde art arda gelen bombalama olaylarının arkasında ordunun olduğunu savunan Menteşe, şöyle konuştu:


“Tabanı tutabilmek için mesela Kızılay'da bombalar patlatıyorlardı. Terör eylemlerin arkasında Silahlı Kuvvetler var. Kim kumanda zinciri kurdu ise onlar. Yani Evren var.”


Menteşe, Kahramanmaraş ve Çorum olaylarıyla ilgili olarak ise “Alevi, Sünni ortamı teşvik eden gizli güçler, sırtlarını okşuyor, sokak hareketlerini meydana getiriyorlar. Kendiliğinden olmaz. Bu böyledir. İhtilali organize edenler bunları planlıyorlar. Şartları olgunlaştırmaya çalışıyorlar” dedi.


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