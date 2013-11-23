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Nagehan Alçı'ya ülkücü baskını!

'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla protestoya başlayan ülkücü grup, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak', 'Ya İstiklal Ya ölüm Ya Allah Bismillah Allahu Ekber' sloganları attı

23 Kasım 2013 15:45

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği konferansa katılan Nagehan Alçı ülkücüler tarafından protesto edildi.

Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen " Türkiye Gündemi" konulu konferansta konuşmacı olan gazeteci Nagehan Alçı protesto edildi.

"Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla protestoya başlayan ülkücü grup, "Türkiye Türk’tür Türk kalacak", "Ya İstiklal Ya ölüm Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sloganları attı. Alçı bu sırada, 'Arkadaşlar' diyerek protestocularla konuşmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Protestocular daha sonra salonu terk etti.

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