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Nagehan Alçı'ya soruşturma açıldı

CNN Türk'te yayınlanan 'Dört Bir Taraf' adlı programda önceki gece konuşan ve Atatürk'e

04 Kasım 2011 02:00

T24 - CNN Türk'te yayınlanan 'Dört Bir Taraf' adlı programda önceki gece konuşan ve Atatürk'e 'diktatör' diyen Nagihan Alçı hakkında soruşturma açıldı.



Gazeteci Nagehan Alçı'nın tepki çeken sözleri üzerine başlayan tartışma Cumhuriyet Savcılığı'nı da harekete geçirdi.

'Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonrası Alçı'ya dava açılıp açılmayacağı belli olacak.

Nagehan Alçı'da, CNN Türt'te katıldığı programda kendisi hakkında soruşturma açıldığı doğruladı.

Alçı: 'Avukatım soruşturma açıldığı bilgisini bana verdi'


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