Nagehan Alçı'ya soruşturma açıldı

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Gazeteci Nagehan Alçı'nın tepki çeken sözleri üzerine başlayan tartışma Cumhuriyet Savcılığı'nı da harekete geçirdi.'Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonrası Alçı'ya dava açılıp açılmayacağı belli olacak.Nagehan Alçı'da, CNN Türt'te katıldığı programda kendisi hakkında soruşturma açıldığı doğruladı.Alçı: 'Avukatım soruşturma açıldığı bilgisini bana verdi'