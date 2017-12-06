Nagehan Alçı'dan uyarı: Türkiye duvara çarpar, AK Parti iktidardan düşer!..

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin yatırımcılar için vir finans cenneti hâline gelmek zorunda olduğunu belirterek iktidar partisine yönelik olarak birtakım 'uyarı'larda bulundu. Alçı, "Türkiye freni boşalmış kamyon gibi duvara çarpar ve AK Parti de iktidardan düşer" diye yazdı.

Nagehan Alçı'nın "Sermaye yurtdışına nasıl kaçmaz?" başlığıyla yayımlanan (6 Aralık 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Türkiye bir finans cenneti olmalı

Türkiye ve özellikle İstanbul, yatırımcılar için bir finans cenneti haline gelmek zorunda. Aksi halde Türkiye freni boşalmış kamyon gibi duvara çarpar ve AK Parti de iktidardan düşer. Bu ülkenin en büyük ihtiyaçlarından biri, dışarıdan servet ve sermaye transferi.

İstanbul’u sadece Türk zenginlerinin değil, tüm bölge ve dünya zenginlerinin keyif ve hukuksal garanti içinde yaşadığı bir para santralı haline getirmek zorundayız. Bu ülkede para bollaşmadan faizler de istikrarlı bir şekilde düşmez ve işte bakın düşmüyor. “Faiz lobisi” olgusu şüphesiz bir Türkiye gerçeği. Ben bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a katılıyorum.

Bürokratik kafayla bu iş olmaz

Peki niye bu ülkede faizler düşmüyor? Neden faiz oranları çok yüksek? Türkiye’de para kıt olduğu için o yüksek faiz oranları ve devasa faiz gelirleri hâlâ kazanılıyor. Oysa gerçek bir finansal liberalleşme ve her türlü sermayeye hukuksal garantiyle tüm dünya zenginlerinin parası sığınacak liman olarak İstanbul’u görse ve piyasada para bollaşsa otomatik olarak zaten faizler düşecektir.

Bir mal nerede bollaşırsa orada o malın fiyatı düşer. Faiz de paranın fiyatı. Türkiye bunu başarmak zorunda.