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Nagehan Alçı'dan 'sarı yeşil kırmızılı kolye' yanıtı

'Şu zor dönemeçte daha da kararlı biçimde Erdoğan ve Davutoğlu'nun yanındayım'

10 Haziran 2015 21:11

Milliyet yazarı Nagehan Alçı'nın seçim sonuçlarını değerlendirdiği bir programda taktığı sarı kırmızı yeşil renkteki kolyeyi, sosyal medya 'HDP'ye göz kırpıyor' yorumlarıyla tartıştı. 

Alçı, Kanal24'te yayınlanan "Esas Mesele" adlı programda kullandığı kolye ile ilgili yapılan haberlere kişisel Twitter hesabından  "Taktığım kolyeden yüzlerce haber çıkaranlara: Şu zor dönemeçte daha da kararlı biçimde Erdoğan ve Davutoğlu'nun yanındayım.Tavrım nettir.." yanıtını verdi. "Seçimden hemen sonra benimle ilgili, Rasim ile ilgili bir kampanya başlatıldı" diyen Alçı, "Diyorum ki: 'Boşuna heveslenmesinler. Bizden kolay kolay kurtulamazlar" ifadelerini kullandı. 

 

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