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Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: "Yazma" dese yazmazdım!

İnce'nin "Abdullah Gül aday olursa, Tayyip Erdoğan'a oy veririm" dediği iddia edilmişti

27 Nisan 2018 15:31

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin kendisine  "Abdullah Gül aday olursa, Tayyip Erdoğan'a oy veririm" demediği yolundaki iddiayı değerlendirdi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin kendisine "Abdullah Gül aday olursa, Tayyip Erdoğan'a oy veririm" dediği yolundaki iddiayla ilgili olarak açıklama yaptı. İnce'nin ilgili sözleri, parti yönetiminden gelen tepkiler sonrası "revize" ettiğini savunan Alçı, "Beni tanıyanlar bu konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Açıkçası İnce’nin bunu yazılmamak koşuluyla söylediğini bilsem yine yazmazdım" dedi. 

Alçı, "Muharrem İnce o sözleri söylemedi mi?" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2018) yazısında, şu ifadeye yer verdi:

"Abdullah Gül’ün olası adaylığıyla ilgili ne düşündüğünü sorduğumda rahatsızlığını çok net ortaya koydu. Bunu vurgulamak için de 'İkisinin arasında kalsam, ‘Gül mü, Erdoğan mı?’ diye sorsalar ‘Erdoğan’ derim, Erdoğan’a oy veririm. Erdoğan benim gibi net adam, Gül öyle değil' diye konuştu. Bu söz elbette İnce’nin sandıkta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy atacağını değil, Gül seçeneğini ne kadar yanlış bulduğunu vurgulamak için söylediği bir sözdü. Bu da aşikârdı."

 

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