Nagehan Alçı'dan Kanal D'ye: Sıla'nın görüntüleri dava dosyasından alınmadı

Nagehan Alçı, Ahmet Kural tarafından darp edilen Sıla Gençoğlu ile ilgili olarak yaptıkları haber nedeniyle Kanal D Haber'e eleştirilerini sürdürdü. Alçı, sunucu Buket Aydın'ın "Cuma günü soruşturma dosyasına giren ve olaydan sonra çekildiği iddia edilen görüntüleri kamuoyuna sunduk" açıklaması için "Yalan" dedi.

Alçı, "Sıla olayı ve biz kadınlara kurulan tuzaklar" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Pazartesi akşamı, bülten sunucusuna, herkesin gözünün içine baka baka "O görüntüleri dava dosyasından aldık" yalanını söylettiler. Halbuki Ahmet Kural’ın avukatının basına da yansımış beyanı var. Diyor ki: "Sıla Gençoğlu’nun müvekkilim Ahmet Kural’dan şiddet gördüğünü iddia ettiği zamandan 18 saat sonra çekilmiş görüntüler haber kanallarında kamuoyu ile paylaşılmıştır. Haberde belirtildiği gibi görüntülerin savcılık dosyasına sunulduğu yönündeki ifadenin haber içerisinde sehven dile getirildiğini düşünmekteyiz. Anılan görüntülerden, yayınlanmasının hemen ardından haberdar olmamız nedeniyle söz konusu görüntüleri haber kanalından elektronik posta ile yazılı olarak talep etmiş bulunmaktayız… Diğer delillerimiz ile birlikte elde edilen bu yeni görüntüyü de yargı makamlarına 3 Aralık pazartesi günü sunabileceğiz."

Yazının tamamı için tıklayın