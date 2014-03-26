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Nagehan Alçı'dan Kadri Gürsel'e 'mastürbasyon' çıkışı

CNN Türk'te Twitter yasağı tartışıldı, Nagehan Alçı ile Kadri Gürsel arasında gerginlik oluştu

26 Mart 2014 09:22

CNN Türk'teki Twitter tartışması ekranda gerginliğe yol açtı. Nagehan Alçı, Twitter yasağının kabul edilemez olduğunu ifade ederken, şirket politikalarını eleştirdi Türkiye'nin haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sözleri, yasaktan yana konulmuş bir tavır olarak yorumlayan Kadri Gürsel'e çıkışan Alçı'nın tepkisi ise sert oldu. Alçı, maniplasyon yapıldığını, yasağa destek vermediğini söylerken Gürsel'e mastürbasyon yapma diye çıkıştı. Bu sözler stüdyoda kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Yasağı eleştiren ve "hırsızaoyyok" hesabıyla ilgili engelleme çabalarını değerlendiren Nazlı Ilıcak da kendisinin de "hırsızaoyvar" adlı bir hesap açacağını söyledi.

 

Alçı o sözlere açıklık getirdi

 

Geçtiğimiz haftaki programdaki yasaklarla ilgili tavrının hala değişmediğini söyleyen Nagehan Alçı ise twitter'ın şirket politikalarını eleştirdi. Türkiye dışındaki bazı ülkelere gösterilen özenin Türkiye'ye gösterilmediğini iddia eden Alçı, Türkiye'nin haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini anlattı.

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