Nagehan Alçı: Yılmaz Özdil'in yeni kitabı bugünkü iktidara hizmet ediyor; iktidar Atatürkçülerden memnun

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Atatürk’ün kutsallaştırılmasının aydınlanma değerlerine aykırı olduğunu, Atatürk'e 'Hayat boyu hiç hata yapmamış kutlu insan' muamelesi yapıldığını bunun akla ve bilime ters olduğunu savundu. Kemalistlerin Atatürkçülüğü bir din gibi benimsediğini kaydeden yazar, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in yeni çıkan kitabı 'Mustafa Kemal'le bugünkü iktidara hizmet ettiğini ileri sürdü.

"Gerçeği Atatürkçüler maalesef göremiyor…"

İktidarın Atatürkçülerin durumundan memnun olduğunu yazan Alçı, "Kemalistlerin bu vaziyeti devam ettikçe AK Parti’nin iktidardan düşme olasılığı yok" dedi. Öte yandan Yılmaz Özdil’in yeni kitabı 'Mustafa Kemal'in bugünkü iktidara hizmet ettiğini iddia eden yazar, "Fakat bu gerçeği Atatürkçüler maalesef göremiyor…Kemalistler, bu kutsallaştırmacı bakış açılarının aslında kendilerini vurduğunu ve kısıtladığını fark etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Nagehan Alçı'nın "İsmet Paşa’ya haksızlık mı yapılıyor?" başlığıyla (10 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz