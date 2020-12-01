Nagehan Alçı: Yargı reformunun konuşulduğu şu günlerde Kılıçdaroğlu'na saldırı davasının akıbeti, ülkenin kaderini belirleme potansiyeline sahip

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen Çubuk'taki linç girişimiyle ilgili davaya ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında "Ana muhalefet partisi genel başkanına bütün Türkiye’nin gözü önünde yumruk atan şahıs ifadesinde 'Olayın üzerinden çok zaman geçti, hatırlamıyorum' deme utanmazlığında bulunabildi. Kanım dondu bu ifadeleri gördüğümde. Diğer bir sanık ise 'Öldürmek isteseydik zaten oradan çıkamazdı' diye pervasızca konuştu. Gerçek bir hukuk devletinde yaşama gayemiz varsa mahkemeden aklımız ve adalet duygumuzla alay etmeyecek bir kararın çıkması gerekir. Bu dava Türkiye’nin turnusol kâğıdı…" dedi.

Alçı, Kılıçdaroğlu’na linç sanıklarının pervasızlığı başlıklı yazısında, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım, bu karar hepimizin huzurunu ve güvenini ilgilendiriyor. Yargı reformunun konuşulduğu şu günlerde bu davanın akıbeti ülkenin de kaderini belirleme potansiyeline sahip" görüşünü savundu.

Alçı, "Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı girişimine yönelik hakkaniyetli bir dava süreci hem hepimizi umutlandıran hukuk reformuna inancımızı pekiştirir hem de kutuplaşmayı ve gerilimi azaltacak bir panzehir olur. Kesinlikle iktidara kazandırır. Kime kaybettirir derseniz… AK Parti’nin varlığına da büyük direnç gösteren eski tip derin devlet unsurlarına ciddi bir darbe olur…" ifadesini kullandı.