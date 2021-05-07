AKP'nin 'çok önemli' yöneticisinden itiraf: Vallahi hiçbir etkimiz kalmadı, gazetelerimiz bir hafta çıkmasa halk fark etmez!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, AKP'nin CHP'yi eleştiren, "Yalan Üretim Merkezi" videosuna ilişkin olarak, "Uzun zamandır ilk kez AK Parti içinde bir yaratıcılık çabası ve hiciv kaygısı güttüğü için ben CHP’nin ti’ye alındığı ‘Yalan Üretme Merkezi’ videosunu çok beğendim. 128 milyar nerede afişlerini toplatmak gibi çok yanlış bir stratejiden sonra geç de olsa akıllıca" dedi.

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığını tebrik eden ve "Açık konuşmak gerekirse epey zamandır zeka kırıntısı barındıran tek bir çıkış yapamıyordu AK Parti. Bu animasyon filmi o anlamda üzerine ölü toprağı serpilmiş parti kadrolarını canlandıracak mı, göreceğiz" diyen Alçı, AKP'nin “çok önemli yönetici aktörlerinden” birinin kendisine bir ay önce söylediği şu sözleri aktardı:

"Vallahi hiçbir etkimiz kalmadı. Gazetelerimiz 1 hafta çıkmasa halk bu gazetelerin yayınlanmadığını fark etmez. Şu tartışma programlarına onlarca arkadaşımızı ekranda parlasınlar diye gönderiyoruz. Onların önünü açıyoruz. Bu kadar çok sayıda yayına çıkmalarına imkan vermemize rağmen bir tanesi bile tesirli ve ünlü bir yorumcu olamadı. Milletin çok büyük çoğunluğu hele gençler hiçbirini tanımıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vaziyetin farkında. Yeni bir lisana ihtiyaç var. Bunu araştırıyoruz."

“Bu kadar net özeleştiri üzerine ben de şaşırmıştım açıkçası" diyen Alçı, "Demek ki AK Parti’nin yaşanan krizi görüp yeni bir dil aramasının neticesi bu video olacakmış” dedi.

Alçı ayrıca, "Asık yüzlerden, sürekli birbirine saldıran siyasi dilden ve gerginlikten bıktı usandı millet. İçeriğine katılırsınız katılmazsınız, ama kabul edin fikir iyi. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu olduğundan kilolu resmedilmiş, Faik Öztrak tiplemesi ise Faik Bey’e müthiş benzemiş. AK Parti 1 Nisan’da farklı videolar yayınlamaya başladı, 23 Nisan’da ikinciyi yaptılar ama onlar didaktik olmaktan çıkamamıştı. Bu ise tersine vuruyor. 128 milyar nerede afişlerini toplatmak gibi çok yanlış bir stratejiden sonra geç de olsa akıllıca" ifadelerini kullandı.

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