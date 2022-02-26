Nagehan Alçı: Ukrayna’ya ‘gazı’ veren Batı ülkeleri Rusya’yı durdurmayacak yaptırımlarla trajediyi seyrediyor

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine ilişkin olarak, Batı'nın uyguladığı yaptırımların Rusya'yı durdurmayacağını savunarak "trajediyi seyrettiklerini" savundu.

Alçı, yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli, NATO daha kararlı bir adım atmalı” ifadesine atıfta bulunarak, şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ile ilgili Batı’dan gelen tepkilere yönelik kullandığı ‘kınama cümbüşü’ tabiri vicdan kuaförlüğü ya da duyar kasmak gibi son dönemde popülerleşen tanımlara bir yenisini ekledi.

Ukrayna’ya yönelik etkisiz, adet yerini bulsun havasında gösterilen reaksiyonlara dair tam isabet bir tabir.

Ukrayna Rusya tarafından işgal edildi, havadan, karadan ve denizden saldırı altında, başkent kuşatıldı, bombalanıyor ve tanklar etrafını sardı, kaç kişinin öldüğü, kaç kişinin yaralandığı, kaç kişinin ortadan yok olduğu belli değil ve Ukrayna’ya ‘gazı’ veren Batı ülkeleri Rusya’yı durduracak bir etkisi olmayacak yaptırımlar ve kalıp itiraz cümleleri ile bu trajediyi seyrediyor.

Bu esef verici ataleti kamufle etmek için art arda yapılan açıklamaları ‘kınama cümbüşü’ den daha iyi ifade eden bir tabir olmazdı herhalde…"

Yazının tamamı için tıklayın.