Nagehan Alçı: Türkiye kapıları kısa vadede kapamayacak

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmeyi bugünkü köşesinde yorumladı. Alçı ateşkes kararına rağmen Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları bir süre daha engellemeyeceği görüşünü savundu.

Alçı, "Moskova’daki mutabakat, Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya geçiş sürecini durduracak mı? Türkiye yeniden kapıları kapayacak mı? En azından kısa vadede kapamayacak. Geçişler sürecek, zira Türkiye AB’den destek beklemeye devam ediyor. 2016’da verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

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