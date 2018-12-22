Nagehan Alçı: Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay beni gördükleri yerde boğazlar

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçime ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. Alçı, İzmir'de yerel aktörleri bilmediğini söylerken bir iddiaya da yanıt verdi. "Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay Alçı'yı yönlendirdi" iddiasına Alçı, "Beni arayıp yönlendirmek bir yana, beni gördükleri yerde boğazlamak isteyeceklerini tahmin ediyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Sözcü yazarları hakkında bir iddia ortaya atan Alçı, "İzmir’de yaşayan Uğur Dündar ve İzmirli yazar Yılmaz Özdil gibiler de muhakkak bir tarafı tutuyor ve ona göre tavır alıyorlar. Dündar Tunç Soyer’i, Özdil ise Aziz Kocaoğlu’nu istiyor" dedi.

Alçı'nın "Kendimi bir komplolar denizinde bulmamın hikayesi" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...CHP’nin içinden ve özellikle Tunç Soyer’e yakın sosyal medya hesaplarından öyle şeyler söyleniyor ki gülmemek elde değil. Birilerine göre bana bunları geçmişten tanıdığım Tuncay Özkan yaptırıyormuş. Yine başka birilerine göre de Tunç Soyer’i kendi yerine Başkan olarak görmek istemeyen Aziz Kocaoğlu varmış bu işin arkasında. Ya da Abdül Batur devredeymiş, Selin Sayek Böke hatta Mustafa Balbay yaptırdı diyen bile var!

Anladığım kadarıyla İzmir’deki yerel iktidar ve rant kavgası öyle büyümüş ki göz gözü görmez halde. İzmir’de yaşayan Uğur Dündar ve İzmirli yazar Yılmaz Özdil gibiler de muhakkak bir tarafı tutuyor ve ona göre tavır alıyorlar. Dündar Tunç Soyer’i, Özdil ise Aziz Kocaoğlu’nu istiyor.

Bırakın yönlendirmeyi, beni görseler boğazlarlar

Ben ise İzmir’in yerel siyasetini hiç bilmediğim gibi oradaki aktörleri de tanımam. Açıkçası kimin İzmir Belediye Başkanı olduğu ilgilendiğim bir konu değil. Aziz Kocaoğlu veya Abdül Batur ile karşılaşmışlığım yok. Selin Sayek Böke ile de. Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın beni arayıp yönlendirmek bir yana, beni gördükleri yerde boğazlamak isteyeceklerini tahmin ediyorum. Ayrıca Tunç Soyer cephesinin, kendilerine karşı çıkan herkese FETÖ’cü dediğini düşünürsek, acaba Özkan ve Balbay da mı Soyer’in İzmir adaylığına karşı oldukları için FETÖ’cü kategorisinde görülüyor?

Ben sadece İYİ Partililerin söylediklerine mikrofon tuttum ama anladığım kadarıyla İzmir’de herkesin derdi başka…