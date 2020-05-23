Nagehan Alçı: Tayyip Bey’in de yüksek değerli TL politikasında hata yaptıklarını düşündüğünü sanıyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, “Birileri bir dönem ülkemizi ithalat cenneti yapmaya çalıştı" açıklamasını bugünkü köşesinde yorumladı. Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki değerli TL politikasında hata yaptıklarını düşündüğünü öne sürdü.

Alçı, "CHP sözcüleri bu ifadeleri üzerinden Albayrak’a yüklendiler ve kayınpederini yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirip eleştirmediğini sordular. Berat Albayrak’ın ülkemizin ithalat cennetine dönüştürüldü dediği dönem esasen Ali Babacan’ın ekonominin patronu olduğu ve 1 doların neredeyse 1 TL’ye eşit olduğu dönemdir. O dönem uzun süre dünyadaki bol para, ucuz para akımından da faydalanarak TL çok yüksek değerde tutulmuş ve hakikaten ithalat patlamıştı. Elbette Ali Babacan ekonominin patronuyken de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dı." ifadesini kullandı.

Alçı, "Bugün bakınca ben sadece Berat Albayrak’ın değil AK Parti camiasında herkesin bu konuda özeleştiri yaptığına inanıyorum. Evet, o politika uygulanırken Başbakan Erdoğan’dı ama Tayyip Bey’in de yüksek değerli TL politikasında hata yaptıklarını düşündüğünü sanıyorum. Yani bu özeleştiriyi sadece Albayrak değil Cumhurbaşkanı Erdoğan da yapıyor bence. Hatta artık DEVA Partisi’nin Genel Başkanı olan Ali Babacan’ın dahi o dönem mimarı olduğu 1 dolar-1 TL politikasının doğru olduğunu bugün savunabileceğinden emin değilim. Bence yanlış yaptıklarını kabul edecektir. Sayın Babacan bu aralar sık sık basına röportaj veriyor. Acaba Berat Albayrak’ın sözlerine ne diyor? Ben röportaj yapsam bunu sorardım..." düşüncesini dile getirdi.

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