Nagehan Alçı: Tartışılan yasaya önce destek veren CHP, sonra niye tavır değiştirdi; Baykal, Genelkurmay’dan baskı mı gördü?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 26 Haziran 2009’da Meclis’ten geçen ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeyle ilgili 'FETÖ'nün siyasi ayağı' göndermesine yer verdi.

CHP'nin, yapılan değişiklikten dönemin Genel Başkanı Deniz Baykal ile partililerin haberi olmadığı yönündeki açıklamalarına karşı dönemin haberlerini paylaşan Alçı, "Tüm bu süreç ortada iken Baykal’ın tavır değişikliğinin altında olan ne? Esas bu noktayı sorgulamalıyız. Dönemin CHP Genel Başkanı, Genelkurmay’dan baskı mı gördü? Ya da telkin altında mı kaldı?" diye sordu.

Nagehan Alçı köşesinde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarından sonra başlayan tartışmayla ilgili şöyle yazdı:

AK Parti’yi bugünlere getiren mücadelesini ve FETÖ diyerek üzeri örtülmeye çalışılan askeri vesayet gerçeğini hatırladık.

Son zamanlarda FETÖ ile mücadele kılıfına sığınılarak sanki bu ülkede hiçbir zaman askeri vesayet hüküm sürmemiş, 15 Temmuz’dan önce darbeler yapılmamış gibi bir hava estiriliyor. FETÖ’nün içini boşalttığı davalar gösterilerek 2000’lerin sonuna kadar Genelkurmay’ın siyaset üzerinde egemenliği yokmuş gibi bir tablo çizilmeye çalışılıyor.

İlker Başbuğ’un çıkışı sayesinde kendini dokunulmaz (nitekim o dönem yaptığı açıklamada “Bu değişiklik TSK’nın masuniyetine zarar verir” diyor-na) ve siyasetin üzerinde gören zihniyetin varlığını yeniden anımsadık.

Darbelere zemin hazırlayan ve orduyu askeri mahkemeler ile bir anlamda koruma altına alan ikili yargı anlayışını yok etmek için getirilmiş bir yasa değişikliği, yasadışı bir yapı tarafından kötüye kullanıldı diye o değişikliği yapanları nasıl suçlayabilirsiniz?

Alçı yasa değişikliğinin ardından yapılan haberlerden de örnekler paylaştı.

"Bu olayın yaşandığı gün perşembe. Cuma, cumartesi ve pazar medya örneklerini koyduğum 'Parti grupları anlaştı, askerlerin sivil mahkemede yargılanmalarının önü açıldı' minvalinde haberler veriyor. Ancak hafta başına gelindiğinde Sayın Baykal tavır değiştiriyor ve 'Arkadaşlarımızı uyutmuşlar' diye açıklama yapıyor" diyen Alçı'nın, "İddianın gerçeği yansıtmadığı bu haberlerde inkar edilemez şekilde görülüyor" diye yazdı.

Alçı'nın paylaştığı dönemin gazetelerine ait haber küpürleri şöyle:

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