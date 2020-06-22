Nagehan Alçı: Taksilerin patronu belediye olursa dedikoduyu bitiremezsiniz, Uber gibi aplikasyonların önü açılmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait olacak 5 Bin Yeni Taksi Projesi’ne ilişkin, “Taksilerin patronu belediye olursa dedikoduyu bitiremezsiniz” düşüncesini dile getirdi. Köşe komşusu Fatih Altaylı taksi konusunda görüşüne katıldığını ve İBB’nin standartları koyup denetleme görevini üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Alçı, “Sadece 2 milyonluk Paris’te ise 18 bin lisanslı taksi var! Bunun yanında Uber de hizmet sağlıyor. Taksi sayısındaki rekor ise Tokyo’da. Şehrin nüfusu 9 milyon taksi sayısı ise 35 bin! Tokyo’da Uber’in rakibi olarak Sony’nin kurduğu S. Ride da var bunun yanısıra. Dünya örnekleri net bir şekilde gösteriyor: İstanbul’un taksi sayısı, nüfusuna kıyasla çok çok az. İhtiyacı karşılamak istiyorsak bu rakamı 5000 değil, 15 bin artırmak gerekir. Ancak bunun yolu belediyenin taksi plakası kiralaması mı? Herkes plakaların bir rant haline gelmesinden ve fiyatların fahişliğinden haklı olarak şikayet ediyor. Taksiyi kullananların çoğu artık sahibi değil… Bütün bunları biliyoruz. Ancak bunu değiştirmenin yolu belediyenin taksi kiralaması olmamalı." görüşünü savundu.

Alçı, "İlla sarı taksilerden de bahsetmiyorum. Uber 2019’da İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın açtığı dava sonucu mahkeme kararı ile yasaklanmıştı ama bence bu karar yanlış. Benzer aplikasyonların önü açılmalı. Önümüzde uzun bir süre seçim yok. Bu bir fırsat. Sıkı bir denetim mekanizması kurar ve piyasayı serbest bırakırsanız fiyat zaten düşer, plaka lobisi de kendiliğinden zayıflar. Bırakın ne gürültü çıkarsa çıksın… Aksi halde ister CHP’li ister AK Partili, hangisi olursa olsun belediye taksicilik yaparsa orası arpalığa döner, istismarın da dedikodunun da önünü alamazsınız…" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksilerle ilgili kiralama modeli üzerinde çalıştıklarını açıklayarak, İstanbul’a 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını söyledi. İmamoğlu, “Elbise tek tip olacak, 3 vardiya çalışacak. Elektronik sistemle donatıyoruz bu 5 bin taksiyi. QR koduyla, İstanbulkart’la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir nevi İstanbul’a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız” dedi. Taksiciler, İmamoğlu'na "İstanbul'u kilitleriz" yanıtını verdi.