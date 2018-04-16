Nagehan Alçı: Suriye'ya yapılan müdahale haklı, ancak...

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ABD öncülüğünde Suriye'ye düzenlenen hava harekâtına ilişkin olarak, "Suriye’ye yapılan müdahale haklı ancak oradaki tabloyu değiştirmeyecekse bir güç gösterisi olarak kalacak. Sonuç getirmesi için Esad’ın gücünün elinden alınması gerekiyor" dedi.

Alçı'nın "Bu 28 Şubat inkârcılığı sürdükçe toplumsal uzlaşma olmaz" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenledikleri ortak operasyon çok gecikmiş ama son derece doğru bir adım. Bu operasyonu “kimyasal silah kullanıldığı için” gerekçesine indirgemeyi ya da karşı çıkmak için “Kimyasal silah daha kanıtlanmadı” argümanını öne sürmeyi son derece yanlış ve adaletsiz buluyorum.

ABD, Fransa ve İngiltere’nin birçok konuda aldıkları tavırlar yanlış olabilir, Trump’ın siyasi çizgisi yerden yere vurulabilir, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili kasıtlı olarak hatalı bir tablo çizmeye çalıştıkları söylenebilir ama Esad’ın yıllardır süren kıyımına sert bir müdahalede bulunarak doğru yaptıkları kesin.

Cumartesi sabaha karşı yapılan operasyon meşruiyetini kimyasal silahlara borçlu değil. Kimyasal silah apaçık kullanıldı, üstelik defalarca Esadtarafından kendi halkına yönelik kullanıldı ama yalnızca bu kadar olsa... Bu cani diktatör 7 yıldır sistematik olarak sivilleri öldürüyor. Onu durdurmak için çoktan harekete geçilmeliydi...

ESAD BİTMEDEN KAN DURMAZ

Bu kısa süreli ve hedef odaklı operasyon bir gözdağı olabilir ama yeterli olmayacağı açık. Esad bitmeden, Suriye’yi toplama kampına çeviren aktörler inmeden kan durmayacak. Bugün hâlâ “Bu operasyon olmamalıydı” diyenler, açsınlar, küçücük çocukların 7 Nisan’daki saldırıdan sonra hastanelerde nasıl adım adım öldüklerine baksınlar...

Suriye’ye yapılan müdahale haklı ancak oradaki tabloyu değiştirmeyecekse bir güç gösterisi olarak kalacak. Sonuç getirmesi için Esad’ın gücünün elinden alınması gerekiyor.