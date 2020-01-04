Nagehan Alçı: Süleymani operasyonu azil sürecinde Trump için bulunmaz fırsat oldu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülme emrini veren 'ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ile boğuştuğuna' dikkati çekerek, "Operasyon, Trump için bu gündemden kurtulması ve kendi tabanında desteğini artırması için bulunmaz fırsat oldu" görüşünü ifade etti.

Alçı, "Elmanın içindeki kurt uyandı" başlığıyla (4 Ocak 2020) yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

"Ancak bunu durup dururken yapamazdı. Bir sebebe ihtiyaç vardı. Bu sebebi de Kasım Süleymani’nin yönettiği Haşdi Şabi güçleri ona ABD Büyükelçiliğini işgal ederek verdiler.

Trump’ın İran’a yönelik çizgisi zaten hep çok sert ve saldırganca oldu. Başından itibaren Obama’nın yumuşama politikalarını hedef aldı ve Tahran’a vurmak için her fırsatı değerlendirdi. Yaptırımlarla baskıyı artırdı. Ancak yine de böyle bir saldırıyı gerçekleştirmek için bir bahane gerekiyordu. İşte elçilik baskını Trump’a bu şansı vermiştir…"

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