Nagehan Alçı: Süleyman Soylu ve Ekrem İmamoğlu telefonda ne konuştu?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belediyelerin bağış kampanyasının durdurulmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerçekleşen telefon konuşmasının detaylarını bugünkü köşesinde yazdı.

Alçı Soylu ile konuştuğunu belirterek, "Neler konuştuklarını sordum. Uzun uzun kanunda yardım toplama yetkisinin kimlere hangi el ile verildiğinin belirlendiğini anlattığını ve karşı tarafın da kendisini anladığını söyledi. İçişleri Bakanı kısaca diyor ki: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bağış toplamak değil, yardım kampanyasıdır. Yardım kampanyaları geneldir ve 2860 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Buna göre dernekler, vakıflar, belediyeler idari otoriteden izin almak kaydı ile yardım kampanyası düzenleyebilir. Kızılay, Mehmetçik Vakfı gibi 28 kurumun devamlı kampanya düzenleme yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı da bu yetkiyi verebilir. Kısacası belediyelerin valilikten izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceğini söylüyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığının yardım kampanyası değil, bağış toplamak olduğunu ileri sürüyor." ifadesini kullandı.

Alçı İBB kaynakları ile de görüşmeye dair iletişim geçtiğini dile getirerek, "İçişleri Bakanı kısaca diyor ki: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bağış toplamak değil, yardım kampanyasıdır. Yardım kampanyaları geneldir ve 2860 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Buna göre dernekler, vakıflar, belediyeler idari otoriteden izin almak kaydı ile yardım kampanyası düzenleyebilir. Kızılay, Mehmetçik Vakfı gibi 28 kurumun devamlı kampanya düzenleme yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı da bu yetkiyi verebilir. Kısacası belediyelerin valilikten izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceğini söylüyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığının yardım kampanyası değil, bağış toplamak olduğunu ileri sürüyor." bilgisini paylaştı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

İçişleri Bakanlığı kanuna göre kamuya açık duyuru ile bu şekilde toplanan para yardım kampanyasına girer, buna yetkiniz yok diyor. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bundan böyle hesap numaraları ilan etmeyecek. Dolayısıyla bunu ‘şartsız bağış’ kategorisinde götürüp yoluna devam etmeye çalışacak.