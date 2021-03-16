İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun cenazesine katılan HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Servet Soylu'nun cenazesi Türkiye’nin bir özeti gibiydi" yorumunu yaptı.

Alçı yazısında, "Gaziosmanpaşa Merkez Camii’ne geldiğimizde kocaman meydan hınca hınç doluydu. Yalnızca protokol değil, vatandaş da akın akın koşuyordu cenazeye. Yöneticimiz, Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile protokol kapısında karşılaştık. Daha sonra Çetiner de (Çetin) de geldi. Protokol kapısında da büyük bir kargaşa vardı. Kenan Bey her zamanki nezaketi ve zarafetiyle protokol listesinde ismi olmasına rağmen içeri girmek için özel bir teşebbüste bulunmadı ve meydanın ortasına doğru hep birlikte yürümeye başladık. Cenaze namazına kalabalıkların içinden gittik. Gaziosmanpaşa Meydanı’ndan atmosferi gözlemledik. Süleyman Soylu’nun doğduğu ve büyüdüğü ortamı düşündüm. Ailesi çok eski bir Gaziosmanpaşalı aileydi. Çocukluğundan beri siyasetin içindeydi. Defin sırasında da camii kadar büyük ilgi vardı. Her çevreden insan gördüm. Türkiye’nin bir özeti gibiydi Soylu’nun cenazesi." ifadesini kullandı.

Alçı şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa Meydanı’nda yürürken bir gün önceki Beşiktaş-Şişli’deki katılımcıların büyük bir kısmının hayatlarında Gaziosmanpaşa’yı herhalde hiç görmediğini düşündüm. Buradan Fatih’e Eyüp Sultan’a gittik. Sade vatandaşlar mezarlığa girmek için kilometrelerce yol yürüyorlar, içeri alınmak için dakikalarca dil döküyorlardı ama yer kısıtlı, malum pandemi var ve buna rağmen kalabalık çok fazlaydı."