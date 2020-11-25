Nagehan Alçı: Savcılığın jet hızıyla takipsizlik kararı verdiği AKP’li Galip Ensarioğlu hakkındaki soruşturma tam 7 Şubat 2012 tarzı kokular çıkarıyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 7 Şubat MİT krizine atıfta bulunarak eski Diyarbakır milletvekili AKP’li Galip Ensarioğlu’na çözüm süreci döneminde Suriye’de ölen bir YPG’linin cenazesinin ardından Ensarioğlu’nun yaptığı taziye ziyareti ile ilgili 2019’da terör soruşturması açıldığını ve ‘şimdi’ ifadeye çağırıldığını yazdı.

Soruşturmanın, Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 öncesinde başlattığı çözüm sürecini kriminalize etmek amacıyla, başlatılmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan Alçı, “Garip bir girişim” dedi. Soruşturmanın “tam bu dönemde kasten medyaya sızdırıldığı” görüşünü savunan Alçı, “Siyasi irade ‘Daha fazla özgürlük daha fazla demokrasi’ demeye başlamışken devlet ve yargı içindeki ‘statüko bekçileri’ belli ki boş durmuyor” dedi.

Alçı, “Acaba devlet içinden birileri ‘Daha fazla özgürlük ve daha fazla hukuk’ vurgularından rahatsız oldu da ‘Biz bildiğimizi okuruz. Kimse mevcut statükoyu değiştiremez’ mesajı mı vermek istiyor? Çözüm süreci döneminde bir AK Parti milletvekilinin aldığı tavır sebebiyle teröre yardım ile suçlanabilmesi ihtimali sonu yine Hakan Fidan ve Tayyip Erdoğan’ı hedefleyecek bir yolun başlangıcı anlamına gelir. Bu kışkırtıcı tavır 2015 öncesini gündeme getirerek siyasi bağlamda Cumhur İttifakı’nı da yaralama amaçlı gibi geliyor bana” ifadelerini kullandı.

Ensarioğlu: Soruşturma 4 yıl sonra açılmış, üstelik bir yıl sonra tam da Erdoğan’ın özgürlükler açılımını gündeme getirdiğinde ifadeye çağırıyorlar

Alçı, telefonla görüştüğü Ensarioğlu’nun söz konusu soruşturmaya ilişkin söylediklerini aktardı:

“2015’te YPG Türkiye için bir terör örgütü kategorisinde değildi Nagehan Hanım. Çözüm süreci devam ediyordu. Her olayı kendi konjonktüründe değerlendirmek gerekir. Kaldı ki cenazeye gitmek ayrı, taziyeye gitmek ayrı. Cenazeye gitmem çünkü YPG’nin Kürtlere faydalı bir yapı olduğuna hiçbir zaman inanmadım. Taziye ise aileye yapılır, bizim örfümüzde, adetimizde var. Ölen YPG’linin babası bizim partilimiz ve ahbabımızdı. Yaptığım son derece insani bir ziyaret. Üstelik 4 yıl sonra soruşturma açılmış, soruşturma açıldıktan bir yıl sonra tam da Cumhurbaşkanımızın özgürlükler ve hukuk açılımını gündeme getirdiği sırada apar topar ifadeye çağırıyorlar."

Jet hızıyla takipsizlik kararı"

Bir gün sonra ise Ensarioğlu hakkındaki soruşturma hakkında ‘jet hızıyla’ takipsizlik kararı verildiğini belirten Alçı, Ensarioğlu’nun, “Takipsizlik kararı sanırım mesai bitiminden sonra verilmiş Nagehan Hanım. Zaten böyle bir soruşturma açılması son derece yanlıştı” değerlendirmelerini aktardı.

Alçı son olarak şu görüşlerini ifade etti:

AK Parti’yi terör ile yan yana getirmek, 2015 yılında çözüm süreci devam ederken iktidar partisi mensubu bir milletvekilinin bir taziye ziyaretini kriminalize etmeye çalışmak son derece “tuhaf”. Tam 7 Şubat 2012 tarzı kokular çıkarıyor bu olay. Galip Ensarioğlu’na sordum. O da bu işte bir tuhaflık olduğu konusunda hemfikir. Neden tam da şimdi ifadeye çağırıldı Ensarioğlu? Bu haberi medyaya kim sızdırdı?

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