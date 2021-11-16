Nagehan Alçı: Rejim şu anki menfaatleri gereği CHP'yi kapatmaz diyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'nin hiç olmadığı kadar tuhaf ve karmaşık bir siyasal düzlemde yaşadığını belirterek, "Tamamen zıt kutuplarda yer alan hem Fuat Uğur hem hukukçu Gönenç Gürkaynak hem de İbrahim Uslu yazılarımda mevcut rejim diyerek neyi kast ettiğimi sormuşlar. Ben Türk siyasal sistemini dört ideolojinin (milliyetçilik-muhafazakarlık-İslamcılık-ulusalcılık) ittifakıyla bir blok olarak görüyorum. Bu blok çok kuvvetli bir alaşım halinde şu an. Yani sadece AK Parti hükümeti ya da Erdoğan hükümeti diyebileceğimiz bir yapı yok. İktidar ve muhalefet ayrımları bile bugünkü Türkiye'yi çoğu yerde anlatmıyor. İleriki yazılarda bunu somut olarak da örneklendireceğim." ifadelerini kullandı.

"Maalesef eğer bugünkü rejim kafaya koyarsa CHP’yi PKK ile işbirliği gibi bir gerekçe göstererek kapatır" başlıklı son yazısında, CHP'nin kapatılmasına karşın net tavrına rağmen, kapatılma yanlısı gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Alçı, "Mevcut rejimin CHP'yi kapatmaya ve CHP yöneticilerini tutuklamaya gücü yeter mi sorusuna geçen yazıda cevap verdim. Ki CHP'yi kapatma ve CHP yöneticilerini tutuklama meselesi bu rejimin yapabileceği en uç totaliter icraat. Bugünkü dengeler içinde rejim asla CHP'yi kapatmaz. CHP yöneticileri de tutuklanmaz. Ulusalcı CHP'liler zaten rejimin bir parçası. Onlara zaten hiçbir koşulda bir şey olmaz. Dikkat, "Rejim CHP'yi kapatamaz. Bu ülkede yargı ve hukuk var" gibi ulusalcı yarbay usulü masallar anlatmıyorum size. Rejim şu anki menfaatleri gereği CHP'yi kapatmaz diyorum." diye yazdı.

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