Nagehan Alçı: Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için söylediklerini alkışlamak gerekmez

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in çıplak arama ve talimatla bebek sahibi olma açıklamalarını eleştirdiğini belirtirken, “Özlem Zengin'e yapılan çirkin saldırıyı kınamak için söylediklerini alkışlamak gerekmez” düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, “Bu paylaşımla ilgili iktidarın en tepesinden art arda kınama açıklamaları geliyor ancak gönül isterdi ki Zengin’e yapılan cinsel içerikli saldırıya karşı muhalefetten ve tüm kadın örgütlerinden de gür bir ses çıksın. Sevgili okurlar bu ülke bu kadar kutuplaşmayı hak etmiyor. Biz kadınlar bize yönelik tehdit, hakaret ve saldırılara karşı siyasi görüş demeden birleşmezsek bu saldırılar bitmeyecek. Özlem Zengin de bu konuda isyan etmiş. Çok haklı isyanında. Kadın örgütleri nerede? Ben Özlem Hanım’ın özgüvenli tavrını beğenen ve siyaset gibi kadın varlığının az olduğu ve çoğunlukla süs gibi görüldüğü bir ortamda verdiği mücadeleyi destekleyen bir insanım." ifadesini kullandı.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Ancak cezaevlerinde talimat ile bebek yapan kadınlar ve "Onurlu ve ahlaklı kadın çıplak arandıysa bir sene beklemez" çıkışlarını hiç doğru bulmadım.Özlem Hanım’ın duygularını örtmeyen ve yeri geldi mi öfkelenen tavrını insanlar eleştiriyor. Oysa bu içtenliği benim hoşuma gidiyor. Fakat Özlem Zengin gibi milyonlarca başörtülü kadını ezmiş ceberrut devlet geleneğinin dilinden uzak olması lazım kendisinin. Son açıklamalarında maalesef o ceberrut devlet zihniyetinin diliyle konuştuğu gibi bir algı oluştu.

Ayrıca anneleri isterse açık açık terörist olsun o bebeklere sahip çıkmak da Türkiye Cumhuriyeti’nin görevidir diye düşünüyorum. O bebekler de bu ülkenin evladı. Şu anki prosedür nedir bilmiyorum ama bir çocuğun hapishanede büyümesini asla kabul etmiyorum. Öte yandan söylediklerini eleştirmekle birlikte ona yapılan çirkin saldırıyı en üst perdeden lanetliyorum."