Nagehan Alçı: Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in sağlıklı yaşam sırları ne; buzdolaplarından hangi iki içeceği eksik etmiyorlar?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Aydın Doğan ödül töreninde Prof. Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin’le yaptığı görüşmeden notlar aktardığı bugünkü yazısında, çiftin günlük yaşantılarına ilişkin edindiği bilgileri paylaştı.

“İki odalı mütevazı bir apartman dairesinde yaşıyorlar. Forbes listesine yeni giren dolar milyarderleri arasında dördüncü sıradalar ama bu onların yaşam tarzını hiç etkilememişe benziyor. Evlerini dahi değiştirmemişler” diyen Alçı, çiftin günde ortalama 18 saat çalıştıklarını; tatil, hafta sonu gibi kavramlarının olmadığını ve çok az uyuduklarını anlattı.

“Uyku kadar yemek konusunda da oldukça minimalistler. Çok az yiyorlarmış. Özlem Hanım şekerli hiçbir şey yemiyor. İçki içmiyorlar, domuz eti tüketmiyorlar. Hatta iş toplantı ve yemeklerinde BioNTech çalışanlarının da içki içmesi yasak” diyen Alçı, “Bu sıradışı ve mütevazı çiftin sağlıklı yaşam sırlarını da araştırdım” diyerek şunları kaydetti:

“Pek yemek yemiyorlarmış ama buzdolaplarında her zaman 2 şey varmış. Kefir ve lahana suyu. Her gün bu ikisinden mutlaka birkaç bardak içiyorlarmış.”

Yazısında, “Peki ya boş zamanlarında ne yapıyorlar?” sorusuna da yanıt veren Alçı şöyle yazdı:

“Öğrendiğime göre onlar için böyle bir kavram pek yok. Ancak Harry Potter ve Star Wars’ı çok seviyorlarmış. Genellikle koşu bandı üzerinde iken bunları izlemekten keyif alıyorlarmış. Bir de sabahları 5’te kalıp Main Nehri kıyısında jogging yaparak güne başlıyorlarmış. Tabii artık bunu devletin onlara verdikleri korumalarla birlikte yapmak durumundalar. Ancak buna rağmen hala sade yaşam tarzlarından vazgeçmiyorlar. İşe bisikletle gitmeye devam ediyorlar. Duyduğuma göre ödül törenine de ticari taksiyle geldiler.

Bence bu çifti en iyi betimleyen kavram adanmışlık. Tüm hayatlarını bilime adamış çok istisnai insanlar Şahin ve Türeci. Aralarında da devamlı bilimsel tartışmalar yapıyorlarmış. Hatta bu tartışmalara yakın çalışma arkadaşları da katılıyormuş ve saatler süren münazaralar yaşanıyormuş.”

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