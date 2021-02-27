Nagehan Alçı isyan etti: 1 Mart’ta ilkokullar açılıyor dendi şimdi açılmıyor; artık yeter, çocukları mahvettiniz!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından İstanbul ve Ankara Valiliği'nin pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitime ilişkin aldıkları kararı eleştirdi. "Artık yeter! Burası Afrika ülkesi mi? Haftalar öncesinden 1 Mart’ta ilkokullar açılıyor dendi şimdi açılmıyor pazartesi günkü toplantıya göre karar vereceğiz deniyor" diyen Alçı, "Çocukları mahvettiniz!" ifadesini kullandı.

Öte yandan Alçı, bugünkü köşesinde okulların pazartesi günü açılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Okullar nihayet açılıyor. Bunun artık geri dönüşüşü olmamalı” diyen Alçı, “2 gün asla kafi değil. En kısa sürede bu, 5 güne çıkarılmalı” görüşünü dile getirmişti.

“Zira bir yıl boyunca uluslararası tüm saygın kuruluşların raporlarına rağmen kapalı tutulan ilkokullar nedeniyle çocuklarda geri dönüşü çok zor kayıplar başladı. Hem öğrenme zorluğu hem konsantrasyon kaybı hem de fiziksel aktivite azlığından kaynaklı yağlanma ve dolaşım bozuklukları” diyen Alçı yazısının devamında da şunları kaydetmişti:

“Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize!”

“Buna ilaveten eminim görme bozuklukları da tavan yapacak. Zira eve adeta hapsedilen çocuklar ekran bağımlısı oldular. Üstelik ‘uzaktan eğitim’ sayesinde anne babaların elinden ‘ekran zararlıdır’ argümanı da alındı. Sabahları ders bahanesi ile öğleden sonra da ‘dinlenmek için’ ekrana yapıştı minikler. Hakikaten içim acıyor…

İnşallah pazartesiden itibaren çocukların içine düştükleri kabus artık kademeli olarak biter. Pandeminin seyrine göre pamuk ipliğine bağlı bir açılma bu saatten sonra hakikaten telafisi imkansız zararlara yol açar. Bunun artık geri dönüşünün olmaması gerekir. Dünyanın okul kapama şampiyonu olduk, bravo bize!”

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Nagehan Alçı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

TIKLAYIN - Ankara ve İstanbul Valiliği'nden okulların açılmasına ilişkin açıklama