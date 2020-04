Nagehan Alçı: O kadar erkek-merkezli bir dünyada yaşıyoruz ki hür görünen köleler gibiyiz

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Hem fiziksel hem zihinsel bir cinsiyetçi tahakküm düzeni olan bu köleleştirme rejimi biz kadınların arasındaki ihtilafları da kullanarak egemenliğini pekiştirmeye devam ediyor. O kadar erkek-merkezli bir dünyada yaşıyoruz ki en çok özgürleştiğini zanneden kadınlar bile aslında o eril parametrelere göre başarı ve güç peşinde koşuyor. Yani hür görünen köleler gibiyiz" düşüncesini dile getirdi.

"O nedenle biz kadınların derinlikli biçimde bilinç kazanmamız çok önemli. Bu bağlamda feminizmin entelektüel birikimi hepimize geniş ufuklar açıyor." diyen Alçı, "Bu birikimin Türkiye’de her sınıftan, her kimlikten, her kültürden kadına layıkıyla aktarılmasını hayati buluyorum. Sadece akademisyenlere ve entelektüellere hitap etmek yeterli değil." görüşünü savundu.

Alçı, "Bundan seneler önce o dönem Şefkat-Der Başkanı olan Ayfer Erel ile bir televizyon programına katılmıştım. Erel, 'Tüm kadınlar muhakkak silahlanmalı. Kesinlikle her kadında erkek şiddetini engelleyecek silahlar olmalı' dediğinde çok sert bir dille karşı çıktığımı hatırlıyorum.Oysa şimdi naif ve işlevsiz buluyorum bu yaklaşımımı. Bu naiflik erkek boyunduruğu düzenine hizmet ediyor. Ayfer’i bugün daha iyi anlıyorum" ifadesini kullandı.

