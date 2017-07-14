Nagehan Alçı: O afiş değil, o afişe karşı çıkmak askere hakaret!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "afişleri" eleştirenlere tepki gösterdi.

"15 Temmuz’u terziler mi yaptı? Manavlar mı ateş etti milletin üzerine? Askerler ateş etti" diyen Alçı, "Vatanına değil, sahte peygamberlerine bağlı, bir ordu mensubu gibi değil, bir terör örgütü mensubu gibi hareket eden askerlerdi 15 Temmuz’da saldıranlar" görüşünü dile getirdi.

Nagehan Alçı'nın "O afiş değil, o afişe karşı çıkmak askere hakaret" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Üzerinde 15 Temmuz darbecilerine isyan eden kahraman vatandaşların bulunduğu, arkada Boğaz Köprüsü’nün göründüğü afiş kıyamet kopardı. Neymiş? Askerin morali bozuluyormuş...

Hakikaten bu ülkede militarizmin köklerini kazımak tahmin edilenden güç! Bazılarının kafasında asker resmi dahi hâlâ öyle büyük bir tabu ki! Zannedersin kutsallarına saldırı var!

Yahu görevini yapan, vatanına bağlı bir askerin morali, 15 Temmuz’da gözü dönmüşçesine sokaklara çıkıp kendi halkına ateş eden o asker kılıklı teröristleri hatırlamakla bozulacaksa yandık!

Yani gerçekleri görünce morali bozulan askerlere mi emanetiz biz? Bence bu, her şeyden önce cesurca terör örgütleriyle savaşan askerimize hakarettir!

Üstelik 15 Temmuz’u terziler mi yaptı? Manavlar mı ateş etti milletin üzerine? Askerler ateş etti. Vatanına değil, sahte peygamberlerine bağlı, bir ordu mensubu gibi değil, bir terör örgütü mensubu gibi hareket eden askerlerdi 15 Temmuz’da saldıranlar.

Kuleli’den çıkanlar, vatandaşın üzerine ateş edenler, gözü dönmüş şekilde kendi ülkelerini işgale girişenler bakkallar mıydı? Arada haksız yere cezaevine girmiş olanlar var diye bu gerçeğin üzerini örtemezsiniz!

Bu olayın yıldönümünde, en sert çatışmaların yaşandığı Çengelköy’de neler olduğuyla ilgili bir afiş kadar anlamlı bir şey olabilir mi?

Hiç kusura bakmasınlar, bu millet size rağmen cesurca ve canı pahasına vatanına sahip çıktı 15 Temmuz’da. O günü de, o günün gerçeklerini de ne yaparsanız yapın unutturamayacaksınız...