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Nagehan Alçı: Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere verilen cezayı duyunca kalbime bir şey saplandı sanki!

"Bu kararı vicdanım kabul etmiyor"

17 Şubat 2018 11:13

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları"na tepki gösterdi. Alçı, "Hükmün açıklandığını duyduğumda kalbime bir şey saplandı sanki" dedi.

Nagehan Alçı'nın "Deniz Yücel muamması" başlığıyla yayımlanan (17 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu kararı vicdanım kabul etmiyor

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan’la ilgili dün verilen ağırlaştırılmış müebbet yani eski düzene göre idam kararına denk olan hükmün açıklandığını duyduğumda kalbime bir şey saplandı sanki. Dev bir yük
geldi, göğsümün üzerine oturdu. İnanamadım, yüreğime anlatamadım. Çok üzgünüm. Vicdanım kabul etmiyor...

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