Nagehan Alçı: Nazlı Ilıcak çok pişman, Fethullah Gülen'den nefret ediyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın "çok pişman olduğunu" ifade etti. Ilıcak'ın yarın (19 Eylül 2017) görülecek duruşmada tahliye edilmesi gerektiğini belirten Alçı, "Evet o hep sonuna kadar bu örgütü savundu, Fethullah Gülen’in karanlık yüzünü göremedi. Fakat şimdi çok pişman. Gülen’den nefret ediyor" dedi.

Nagehan Alçı'nın "Bu nefret suçu değilse nefret suçu nedir?" başlığıyla yayımlanan (18 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nazlı Ilıcak ve geçmiş günler

Nazlı Ilıcak’la 2013-2014 döneminde çok program yaptık, Gülenistlerin darbeci bir çete olup olmadığına dair çok kavga ettik. Evet o hep sonuna kadar bu örgütü savundu, Fethullah Gülen’in karanlık yüzünü göremedi. Fakat şimdi çok pişman. Gülen’den nefret ediyor. 1 yılı aşkın süredir cezaevinde ve 73 yaşında. Onun yaşında birçok sanık yaş haddinden tahliye edilip tutuksuz yargılanıyor. Konu Nazlı Ilıcak olduğu zaman istisna yapılmayacağını, salı günkü duruşmada yaşı dikkate alınarak onun da tahliye edileceğini umuyorum...