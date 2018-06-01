Nagehan Alçı: Muharrem İnce'ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim

Habertürk TV'deki 'Türkiye'nin Nabzı' programına katılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile gazeteci Nagehan Alçı'nın diyaloğu tartışılmaya devam ediyor. Alçı'nın sorularına İnce'nin verdiği yanıtlar sosyal medyada çok paylaşınlar arasında girdi. Programın yapıldığı 30 Mayıs 2018'de Twitter'da Alçı hakkında 130 bin tweet atıldı. Alçı programı değerlendirirken, "O yayında ben Muharrem İnce’ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, Habertürk televizyonunda canlı yayında (30 Mayıs 2018) gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nagehan Alçı’nın da yer aldığı programda, Alçı’nın program süresince İnce’ye olan tavrı sosyal medyada gündem oldu.

Alçı programı değerlendirdiği "Muharrem İnce yayınına dair kişisel notlar" başlığıyla (1 Haziran 2018) yayımlanan yazısının bir bölümünde şunları yazdı:

Ya o programa katılan ben değildim ya da post truth’u da aşıp anti truth evresine geçtik. Zira yer yer gerilimli ama saygı çerçevesi dışına çıkan hiçbir sözün zikredilmediği iyi bir program yaptık çarşamba akşamı. Ancak daha stüdyodan çıkar çıkmaz telefonlarım çalmaya başladı. Sanki Muharrem Bey ile bir düellodan çıkmışım gibi mesajlar yağıyordu. Bir tarafta tebrik edenler, öbür tarafta küfredenler. Hakkımda 130 bin kadar tweet atılmış.

Arkadaşlar, size bir hatırlatma yapayım: Ben cumhurbaşkanı adayı değilim ve yaptığımız yayın da bir politik tartışma ya da açık oturum yayını değildi. Evet benim de bir politik kimliğim var, bilindiği gibi liberal-demokrat bir yazarım. Ama o yayında ben Muharrem İnce’ye sadece sualler soran bir gazeteciden ibarettim...

Yazının tamamı için tıklayın