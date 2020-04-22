Nagehan Alçı: Maskenin kime hangi sıra ile verildiğini anlayan varsa lütfen bana anlatsın

HaberTürk gazetesi Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maske satışlarının yasaklandığının açıklanmasının ardından başlayan maske sorununun devam ettiğini yazdı. Alçı, "Maskenin kime hangi sıra ile verildiğini anlayan varsa lütfen bana anlatsın. Zira ben çözemedim" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Devlet maske satışını yasakladığından beri önceki uyarıları dinleyip stok yapmayan birçok kişide şu an maske yok. Mesela ben de PTT üzerinden başvuru yaptığım halde halen hiçbir mesaj almadım. Yaşı benden küçük olan ve üstelik başvuru da yapmayan ama maskesini alanlar var." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Burada önemli olan ben değilim. Ben sıkışınca elbette maske bulurum. Ama basın mensubu olmayan ve her gün dışarı çıkmak zorunda kalan benim gibi vatandaş ne yapsın?

Buradan Sayın Sağlık Bakanı’na sesleniyorum: Maske işindeki bu aksaklıklar başından itibaren yürüttüğünüz sürece zarar veriyor. Bu işi hem hızlandırın hem de maske satışını yeniden başlatın. Üretimi konusunda bir sıkıntı yok ki, stoklar tükensin… Bırakın isteyen satın alsın, isteyen devletten beklesin."

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