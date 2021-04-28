Nagehan Alçı: Kapanan yalnızca esnaf; ben bu nasıl bir ‘tam’ kapanma, hiç anlamadım

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 17 günlük tam kapanmaya ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Perşembe akşamı 19’dan itibaren ‘tam kapanma’ olacak deniyor ama ben bu nasıl bir ‘tam’ kapanma, hiç anlamadım sevgili okurlar” dedi.

“Kime sorsam ‘Bizim iznimiz var’ ya da ‘Biz kapsam dışıyız’ diyor” diyen Alçı, “Tüm imalathaneler açık. Fabrikalar açık. Sadece ilaç ya da gıda değil ayakkabıdan, kozmetiğe her türlü üretim kesintisiz sürüyor. İnşaatlar da öyle. Benim buna itirazım yok, eğer ekonominin çarklarının dönmesi için bu zorunluysa yapılmalı ama ismine de ‘tam kapanma’ denmemeli…Tüm işçiler ve üretim zinciri çalışanları işbaşı yapmaya devam edecek. Bu milyonların sokaklarda olması demek” ifadelerini kullandı.

Alçı, “Kısacası kapanan yalnızca esnaf. Yani eve hapsedilen ve maalesef artık rutin hale gelen çocuklar ve 65 yaş üzerine bir de esnaf ve kamu görevlilerinin önemli bir kısmı eklendi. Değişen bu. Özetle maaşla çalışan aylık düzenli gelirini temin edeceğine göre olan yine esnaf ve küçük-orta boylu işletmelere olacak. Böyle ‘tam kapanma’ olur mu?” diye yazdı.

Alçı, “Kapanacaksak hakikaten kapanalım ve bu kabustan bir an önce kurtulalım” diye tepki gösterdi.

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