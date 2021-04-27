Nagehan Alçı: Kamu bankalarına çok iş düşüyor; böyle zor bir süreçte tüm bankaların halkımızı ve esnafı rahatlatacak önlemler alacağına inanıyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 17 Nisan’a kadarki tam kapanmanın kapsamıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın duyurusunda herhangi bir destek paketinden bahsetmediğine dikkati çeken Alçı, “Hem esnaf hem de küçük ve orta ölçekli işletmeler panik içinde” diye yazdı.

Esnafın bankalara olan borcunu ödeyememekten korktuğunu belirten Alçı, “Hakikaten banka borçları nasıl ödenecek? Ödenemeyen borçlara faiz işleyecek mi?” diye sordu. “Belli ki bu 3 haftalık tam kapanma ve sonrasında da bunun dalgasıyla Türkiye’de ciddi bir ekonomik durgunluk dönemi olacak. Tüm uzmanlar öyle söylüyor” diyen Alçı, yazısının "Kamu bankalarına çok iş düşüyor" başlıklı bölümünde, “Samimi, güleryüzlü ve tevazu sahibi, sıra dışı bir bankacı profili; tam bir Anadolu insanı” diyerek bahsettiği Bankalar Birliği’nin yeni başkanı Alparslan Çakar’a şu çağrıda bulundu:

“Böyle zor bir süreçte Bankalar Birliği Başkanı Çakar’ın önderliğinde tüm bankaların hem halkımızı hem esnafı hem de KOBİ’leri rahatlatacak önlemleri alacağına inanıyorum. Zira bu tam kapanma her kesimi çok zorlayacak.”

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