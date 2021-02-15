Nagehan Alçı: Kabe resmini  yapan ortada yok, Doğu ve Selahattin tutuklu

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki Kabe resmini çok yanlış ve provokatif bulduğunu belirtirken, “Yapan meçhul. Tutuklanan Doğu ve Selahattin ne bu resmin yapımında varlar ne de söylendiği gibi yere seriyorlar.” değerlendirmesini yaptı.

Alçı, “Doğu ve Selahattin’in ifade tutanaklarına ulaştım. Çok fazla resim geldiği için bir kısmının yerde durduğunu, onları kaldırmaya çalıştıklarını, söz konusu resmi asmadıklarını ancak yerde durmaması için güvenlik görevlisine verdiklerini, görevlinin astığını söylüyorlar. Serginin LGBT ile hiç alakası yok. LGBT’nin işin içine katılması resmin üzerindeki bayrak nedeniyle. Tutuklu olan 2 öğrencinin ailesi de çocuklarının ‘LGBT sapkını’ gibi tabirlerle suçlanmalarından çok rahatsızlar. LGBT kimliğinin kriminalize edilmesini ve yaftalanmasını doğru bulmuyorlar ama çocuklarının böyle bir eğilimde olmadığını söylüyorlar. Bu çocukların herhangi bir örgütle bağlantısı var mı diye araştırdım, o da yok." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Ne bir örgütle ne siyasi bir partiyle alakaları yok. Selahattin, sergiyi düzenleyen 9 çocuk içinde Boğaziçili olmayan tek isim. O da Boğaziçi'nden İTÜ’ye geçtiği için arkadaşları vesilesiyle dahil olmuş bu girişime. Bu gençler 2 haftadır cezaevindeler. Aileleri kaygılı."

Duyduğuma göre gençleri savunmak için giden avukatlar onları radikalize ediyorlarmış. Bu avukatların arkasında Boğaziçi protestolarını kaşımak isteyen, bir kısmı okul bünyesinde bir kısmı dışarıda bazı çevreler var, deniyor. Bu çok vahim bir iddia."