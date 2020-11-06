Nagehan Alçı: Joe Biden Demirel gibi bir siyasetçi, Ankara ile uyum sorunu yaşanmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, ABD seçimlerine ilişkin olarak, “Joe Biden Demirel gibi bir siyasetçi, Ankara ile uyum sorunu yaşanmaz” görüşünü savundu.

Alçı, "Sonuç halen netleşip ilan edilmiş olmasa da ABD’de seçimleri Joe Biden kazanacak gibi gözüküyor. Fakat şu da kesin ki eğer pandemi süreci olmasaymış Trump sandıktan net bir farkla çıkacakmış. Tüm yorumcular bu konuda hemfikir.Peki Biden’in yeni ABD Başkanı olması Türkiye açısından ne anlama gelecek? 2001’de medyaya bir dış politika gazetecisi olarak girmiştim. Yaklaşık 20 senedir Amerikan siyasetini yakından izlemeye gayret ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Bana göre Joe Biden Türkiye’den örnek vermek gerekirse Süleyman Demirel tarzı bir politikacı. Biden’in 47 senelik aktif Washington hayatında ‘Dün dündür. Bugün bugündür’ diye izah edilebilecek yüzlerce olay var. O yüzden Demirel gibi olduğunu söylüyorum. Sözde büyük demokrat idealizm görüntüsü altında tipik bir pragmatik politikacıdır Biden. Yani Türkçede çok yaygın tabir ile ‘yolunda’ bir siyasetçidir. Zaten bence ortalama beyaz Amerikalıların ya da diğer deyimle ‘Derin Amerika’nın ülkedeki ‘establishment’a tepkisinin esas sebebi kendilerini çok ahlaklı ve idealist gösterdikleri halde bu müesses nizam üyelerinin içinde yer aldıkları örtülü derin yozlaşmadır." ifadesini kullandı.

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