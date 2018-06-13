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"Nagehan Alçı ile dalga geçilecek bir durum yok, onun da ifade özgürlüğü sonuna kadar savunulur"

Nagehan Alçı'ya 105 gün hapis cezası verildi

13 Haziran 2018 17:54

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, eşi ve eski Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile Korkusuz yazarı Ümit Zileli'ye "1980-83 yılları arasında Esat Oktay Yıldıran yönetiminde işkenceler yapıldığı ve bu işkencelerin terör örgütü PKK'nın bölgede güçlenmesinin nedenlerinden biri olduğunu" söyledikleri gerekçesiyle 105 hapis cezası verildi.

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Ceza Twitter'ın Türkiye gündeminde ilk sırasında yer alırken çok sayıda kullanıcı Alçı ile "dalga" geçti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak  Twitter'da "Kusura bakmayın da Nagehan Alçı ile dalga geçilecek bir durum yok" dedi.

"Ülke tarihinin en iğrenç işkencelerinin yapıldığı bir dönemi gündeme getirdiği için mahkum olmuşsa, ki söylediği o, bu konuyla dalga geçilmez" diyen Altınparmak, Alçı'nın da ifade özgürlüğünün sonuna kadar savunulacağını söyledi.

 

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