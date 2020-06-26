Nagehan Alçı: İktidar medyasında FETÖ'den atılıp hükûmet tarafında gibi gözüken bir ekip var, Albayrak'a düşmanlık yapıyorlar

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "İktidar medyasının ve genel olarak da AK Parti’nin bir kanadına sızmış ve çocukluktan beri Fetullahçı örgütün hurafeleriyle büyütülerek delirmiş ve sonra da terör örgütünden atıldığı için hükümet tarafında gibi gözüken bir ekip var." iddiasında bulundu.

Alçı, "Bunlar şu an 'Erdoğan iyidir ama ailesi kötüdür' şiarını benimsemiş durumdalar. Erdoğan Ailesi’ne yönelik takıntıları var. Özel olarak da sembol gibi gördükleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a düşmanlık yapıyorlar. AK Parti içi bu yöntemlerle mücadele verenler de bu şakirtleri kullanıyorlar." görüşünü savundu.

Alçı, "Bu isimler, ABD’de FETÖ tarafından özel eğitime gönderilmiş ekipten. Hem örgüt tarafından Amerikan menfaatleri yararına eğitilir hem de sevmediklerine Amerikan ajanı diye iftira atarlar. Ekrem Dumanlı, Abdülhamit Bilici, Bülent Keneş, Bülent Korucu Erhan Başyurt, Faruk Mercan, Mehmet Kamış vs ile aynı ekipti bunlar. Kafaları da özünde aynıdır. Sadece örgüt içi çıkar hesaplaşması ile Dumanlı onları örgütten tasfiye etmişti. Bakın Mümtaz’er Türköne gibi kökenden FETÖ’cü olmayan dışarıdan Zaman yazarı olmuş isimlerle çocukluktan beyni yıkanarak örgüt disiplini içinde yetiştirilmiş ve adeta mankurtlaşmış bu şakirt Zaman ekibi asla karıştırılmamalı." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Aslında ben bunlara kızmıyorum bilakis üzülüyorum. Fetullahçı örgütün bebekken alıp beynini iğdiş ettiği adeta insanlıktan çıkardığı çocuklar bunlar. Geçmişte Zaman yazarlığı yapmış ama tıpkı Mümtaz’er Türköne gibi kökenden Fetullahçı olmayan Fehmi Koru bu şakirtleri Ekrem Dumanlı kovunca onlara sahip çıkmış, TRT’de ve diğer kimi hükümete yakın kurumlarda iş bulmuştu. İşte bunlar o dönemin kalıntısı ekip. Mümtaz’er Türköne gibi insanlara hâlâ nefret duyup içeride ölmelerini isteyecek kadar delirmelerinin nedeni de Gülen’in bu şakirtlere hiç değer vermeyip Türköne gibi dışarıdan Zaman’a gelen aydınlara büyük önem atfetmesi. Şimdi de kendilerince o nedenle duydukları kompleksin intikamını almak istiyorlar. Neyse ki Sayın Devlet Bahçeli bu oyunu bozdu." ifadesini kullandı.

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