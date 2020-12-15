HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, “Hayatı feda etmeye, birbirimize bunca düşman olmaya değer mi, bu kutuplaşma ne zaman bitecek?” diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yaşamını yitiren annesi Gülseren Başarır’a köşesinde yer veren Alçı, “Vefat haberini alır almaz Ali Mahir’i aradım, konuşacak durumda değildi. Yutkunmasını ve hıçkırmasını durduramıyordu. Tam anlamıyla yıkılmıştı.Eşi Sebla Öztürk aldı telefonu. Henüz o sabah Ali Mahir ile merhum Gülseren Hanım uzun uzun sohbet etmişler. Bir saat içinde kalp krizi haberi gelmiş, ambulans göndermişler ancak eve vardığında çok geçmiş… 'Var mıydı rahatsızlığı?' diye Sebla’ya sorunca 'Hayır hiçbir şeyi yoktu Nagehan ama Mahir’e çok üzüldü, kafayı çok taktı, üzüntü tetiklemiş olabilir' dedi." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında, "76 yaşında çocuklarını çok seven bir Anadolu kadınının yerine koyun kendinizi…Oğlunuz bir günde vatan haini ilan ediliyor. Her türlü hakarete maruz kalıyor. Çok ağır ithamların hedefi oluyor…Sosyal medyada yemediği küfür kalmıyor.Kalbi bu kadar ağır bir şeye dayanamadı Gülseren Başarır’ın…Hepimize soruyorum: Değer mi sevgili dostlar? Bir annenin evladı için kahrolup ölecek kadar üzülmesine, bugün Mahir’in yarın siyasi yelpazenin diğer tarafında olan Fahrettin ve Fatmanur Altun’un linç edilmesine, lime lime yapılmasına, bu kavgaya değer mi?Hayatı feda etmeye, birbirimize bunca düşman olmaya değer mi?Bu kutuplaşma ne zaman bitecek? Birbirimizi ‘biz’in farklı parçaları değil, hain gibi görme yanlışından ne zaman döneceğiz?" ifadesini kullandı.