Nagehan Alçı: Gül, 11 Ağustos 2014 “Partime geri dönüyorum, AK Parti Genel Başkanlığı’na adayım” deseydi, geçtiğimiz 6 senede neler yaşanırdı?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 10 Ağustos 2014’te Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından "Seçilmiş yeni Cumhurbaşkanımız Tayyip Bey’dir. Ben bugün istifa ediyorum ve partime geri dönüyorum. Genel Başkanlığa adayım" diye Abdullah Gül çıkış yapmış olsaydı geçtiğimiz 6 senede neler yaşanırdı?" diye sordu.

Alçı, O dönem AKP teşkilatının yüzde 80'inin desteğinin Gül'de olduğunu ancak köşe yazarlarının Ahmet Davutoğlu'nu desteklediği için Erdoğan'ın tercihinin Davutoğlu'ndan kullandığını belirtti.

Alçı, "Şüphesiz medyada büyük bir meydan muharebesi başlardı ve şu an onu destekleyen mecralar ve yazarlar bile Gül’e hücum ederlerdi ama teşkilatların Davutoğlu’na değil Gül’e desteği olduğu da yukarıda izah ettiğim gibi açıktı. Şayet Abdullah Gül bu kavgaya girseydi netice ne olurdu, AK Parti Genel Başkanı olabilir miydi, bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum… Yukarıda anlattığım pozisyonda Tayyip Erdoğan olsaydı kesinlikle sonuna kadar mücadele ederdi. Kendisine meydan okuyacak medya ve yazarlarla savaşmayı göze alırdı." görüşünü savundu.

Alçı, "Yine 'Kavganın göbeğidir benim yerim' dizesini söyler ve kesinlikle hedefine ulaşmak için harp eder ve şansını zorlardı. Siyaseten yapılabilecek her şeyi yapardı. Bugün Gül ve Babacan’ı ya da Davutoğlu’nu destekleyen ve Erdoğan muhalifi olan yazarların da bu teşhisime katıldıklarına inanıyorum. Fakat durumun nezaketi gereği bunları yazmamayı tercih ediyorlar. Tıpkı iktidar ve muhalefet medyasında da birçok konunun yazılmaması tercih edildiği gibi. Soruya yeniden dönelim… Abdullah Gül 11 Ağustos 2014’te neden böyle yapmadı? Belki de o yüzden Abdullah Gül, Abdullah Gül… Recep Tayyip Erdoğan ise o sebeple Recep Tayyip Erdoğan…" ifadesini kullandı.

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