Nagehan Alçı: Gezi bir Alevi ayaklanmasıdır

Gazeteci Nagehan Alçı, emniyetin Gezi zanlılarının yüzde 78'inin Alevi olduğunu belirten raporuna atıfta bulunarak, "Gezi protestosu bir Alevi ayaklanmasıdır" dedi.

Altan Öymen, Nazlı Ilıcak, Kadri Gürsel ve Nagehan Alçı dün akşam CNN Türk'te "Dört Bir Taraf " programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Radikal'de yer alan habere göre, tartışma sırasında konu Gezi Parkı olaylarına geldi. Alçı "Gezi protestosu bir Alevi ayaklanmasıdır" dedi. Alçı, Alevi meselesinin Türkiye 'de çözülmemiş konular arasında olduğunu belirtti. Alçı'nın sözlerine sosyal medyadan tepki geldi.