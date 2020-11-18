Nagehan Alçı: Gerçek bir hukuk reformu demek Osman Kavala ve Ahmet Altan’ın özgürlüğüne kavuştuğu bir Türkiye demek

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün hukukta reform açıklamalarına göndermede bulunarak, “Gerçek bir hukuk reformu demek Osman Kavala ve Ahmet Altan’ın özgürlüğüne kavuştuğu bir Türkiye demektir.” Düşüncesini dile getirdi.

1111 gündür tutuklu olan Osman Kavala’nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra ile görüştüğünü belirten Alçı, "Eşi kocasını görmek için her ziyaret gününde saatlerce yol yapıyor. Üstelik Covid riski var.Mart ayından beri herkes en yakınları için endişeli. Evin içinde bile ailemiz için korkuyoruz. Bir de uzakta, cezaevinde olduğunu düşünün eşinizin…Osman Kavala 64, Ayşe Buğra 69 yaşında. İnsanlara bu kadar hoyrat davranan bir ülke olmamalıyız. Kendi canımızı böylesine yakmamalıyız.” yorumunu yaptı.

Alçı yazısında, "18 Aralık’ta 3 yıldır devam eden mağduriyetin nihayet giderileceğine ve Kavala’nın mahkumiyetinin sonlanacağına inanıyorum. Hem Osman Kavala’nın hem de Ahmet Altan’ın tahliye edilmesi gerektiğinde lütfen uzlaşalım artık. Bu konuda sadece hükümet değil muhalefet çevrelerine de seslenmek istiyorum. Maalesef özellikle Ahmet Altan’ın tahliye edilmesine ısrarla kimi muhalefet çevreleri direniyor. Hükümetten her gün kendisi için daha çok özgürlük isteyen muhaliflerin önemli bir bölümü 70 yaşındaki Ahmet Altan demir parmaklıklar ardında yaşlanmaya devam etsin diye uğraşıyorlar. Bu da çok trajik ve üzücü bir durum." ifadesini kullandı.