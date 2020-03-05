Nagehan Alçı: Erdoğan'ın karakterini biraz anladıysam S400’leri bir koz olarak masada tutmaya devam edecektir

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde S-400'leri koz olarak kullanacağını yazdı.

Alçı, "İdlib krizinin diğer bir boyutu da PYD-YPG konusunda karşı karşıya geldiğimiz ABD ile burada Türkiye’nin görüşlerinin neredeyse tamamen uyuştuğu gerçeği. Peki bu uyuşma ABD ile Türkiye arasında yeni bir yakınlaşmaya ve dolayısıyla Patriot konusunda bir gelişmeye yol açar mı? Muhakkak yol açması gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Bir NATO üyesi olarak Türkiye’nin hava savunma sistemine ihtiyacı olduğu ortada. ABD’den gelecek Patriotlar Rusya’ya karşı Washington’un elini de güçlendirecektir. Böyle bir gelişmeye karşı S400 alımı rafa kalkar mı? Yıllardır bir gazeteci olarak takip ettiğim Recep Tayyip Erdoğan’ın karakterini biraz anladıysam mümkün değil rafa kalkmaz. Erdoğan S400’leri bir koz olarak masada tutmaya devam edecektir. Hem Rusya ile ilişkileri sürdürmekte iyi niyet göstergesi hem de ABD’ye karşı bir güç unsuru olarak…" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın