Nagehan Alçı: Erdoğan, bugün büyük bir kaynağın müjdesini verirse bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçek bir dönüm noktası olur

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, herkesin iki gündür Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğanın "Cuma günü milletimize bir müjdeyi açıklayacağım" açıklamasını konuştuğunu yazdı. Alçı, "Erdoğan, bugün büyük bir kaynağın müjdesini verirse bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçek bir dönüm noktası olur" görüşünü savundu.

Alçı, "Bundan birkaç sene önce Kuzey Denizi’nde 33’üncü kuyuda Norveç açıklarında petrol bulundu ve burası şimdilerde Avrupa’nın en önemli kaynaklarından biri. Türkiye hem Karadeniz’de hem Doğu Akdeniz’de yani Mavi Vatan sınırlarımız içinde böyle bir kaynak bulabilir mi?" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün böyle bir büyük kaynağın müjdesini verirse bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçek bir dönüm noktası olur.BP’den Petrobras’a Exxon Mobil’den Chevron’a dünya petrol devleri bu sahalarda nasıl sürekli aramalar yapıyorlarsa Türkiye Petrolleri’nin yaptığı aramalar da uluslararası hukuk bağlamında ülkemizin hakkı. İnşa etmekte olduğumuz nükleer santral projelerini de ben destekliyorum. Hem nükleer santral projelerinin hem sismik arama gemi seferlerinin elbette yüksek siyasi ve ekonomik maliyetleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Alçı, "Fakat doğalgaz ve petrol ithal etmeyen bir Türkiye hedefinin başka türlü başarılması mümkün değil. Enerji sebebiyle oluşmuş bu cari açık kapanmadan Türkiye ekonomisinin düz yola çıkması da, Türkiye’nin kişi başı 9-10 bin dolar milli gelir seviyesini aşması da mümkün değil. Biz orta gelir tuzağında debelenip duracak mıyız yoksa böyle büyük enerji atılımlarıyla bu tuzağı aşacak mıyız?" ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

Şüphesiz bugünkü müjde saat 3’te açıklandıktan sonra daha da detaylı konuşacağız ama enerji konusunda dışa bağımlılığını bitirmiş bir Türkiye rüyasının bu ülkeyi gerçekten seven herkes tarafından paylaşıldığına inanıyorum.

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