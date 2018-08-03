Nagehan Alçı: Dışişleri kaynaklarımdan bilgi aldım; ‘verelim kurtulalım' görüşü yok

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırım kararları ve papaz Brunson'a ilişkin, "Türkiye-ABD ilişkilerini çok ciddi bir sıkıntıya sokan rahip Brunson meselesinde Türk devletinde hiç kimsede ‘verelim kurtulalım’ görüşü yok. Bunu net bir dille her konuştuğum kaynak söylüyor" dedi.

Habertürk yazarının"ABD ile kopuşa doğru mu?" başlığıyla (03 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şu şekilde:

Singapur’daki kilit görüşme

Peki bundan sonra ne olacak? Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Singapur’da görüşecekler. Bu görüşme apar topar ortaya çıkmış değil, daha önceden planlanmıştı ancak son gelişmelerle içeriği, yaptırım kararları ve Brunson olacaktır.

Dışişleri'nden kaynaklarıma ulaştığımda, onlardan hem görüşme hem de gelinen nokta ile ilgili şu bilgileri aldım:

İşlerin bu noktaya gelmesinin en önemli sebeplerinden biri ABD Başkan Yardımcısı Pence’in aşırı yobaz olması. Onun tutumu Beyaz Saray’ı da sürüklüyor.

Karşılıklı iletişimde problem var. Yanlış anlaşmaları gidermekte zorlanıyoruz. İsrail’den Ebru Özkan’ın iade edilmesinin Brunson’a karşı bir takas olmadığını, böyle bir pazarlığa kimsenin girmediğini defalarca söylediğimiz halde ABD’den açılan telefon gösterilip, verilen söz tutulmadı noktasında ısrar ediliyor.

Türkiye-ABD ilişkilerini çok ciddi bir sıkıntıya sokan rahip Brunson meselesinde Türk devletinde hiç kimsede ‘verelim kurtulalım’ görüşü yok. Bunu net bir dille her konuştuğum kaynak söylüyor.

Ben yazıyı yazarken henüz Singapur’daki görüşme gerçekleşmemişti. Ancak uzun süredir bir görüşmeye yönelik bu kadar belirsiz bir havayı ilk kez gördüm. Sanırım bu, Trump yönetiminin öngörülemezliğinden kaynaklanıyor. Türk Dışişleri Türkiye’nin iyi niyet ve itidalli duruşunda ısrar edeceğini her fırsatta hatırlatıyor, ancak konuştuğum isimlere göre bu görüşmenin sonucunu kestirmek imkansız. Çok kötü de geçebilir, sürpriz de çıkabilir, olumlu mesajlarla da yetinilebilir…

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