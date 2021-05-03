Nagehan Alçı: "Devlet yönetiminde rejim mi daha güçlü Erdoğan mı" derseniz tartışmasız biçimde "rejim" derim

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Bugün Türkiye’de çok güçlü bir devlet rejim bloku var. Bu blokun lider kabul ettiği kişi Tayyip Bey ama bu rejimin ana ideolojisi Erdoğanizm değil. Hatta bana devlet yönetiminde rejim mi daha güçlü Erdoğan mı derseniz tartışmasız biçimde rejim derim" dedi.

Alçı, MetroPOLL Araştırma'nın anketinden hareketle kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın karşısına gelebilecek isimlerin sorulduğu bölümde, en çok konuşulan iki ismin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti.

Alçı, şöyle devam etti:

'Muhalefetin adayı kim olmalı?' sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 22’si Mansur Yavaş, yüzde 12.9’u Ekrem İmamoğlu diyor. Yani muhalefet tabanının genel ortalaması İmamoğlu’ndan ziyade Yavaş’ı ortak aday istiyor. Fakat özellikle Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler 'Eğer Tayyip Bey ile Ekrem Bey karşı karşıya gelirse biz Mansur Yavaş alternatifine göre daha çok oy alıyoruz' havasındalar.

Erdoğan-Yavaş, Erdoğan-İmamoğlu karşılaştırmasında sonuçlar çok yakın çıkıyor. İmamoğlu yüzde 49.7, Yavaş ise yüzde 49.4 alıyor. Ekrem Bey bir tık önde.

Fakaaaat… Orada ince bir detay var. Karşısına İmamoğlu çıkınca Erdoğan’a direkt oy veririm diyenler yüzde 38.8. Eğer karşısında Yavaş olursa 37.5 Erdoğan diyor. Yani rakibi İmamoğlu olunca Erdoğan’ın oyu artıyor. Kararsızlar kümesi azalıyor.

Tabii bu rakamlara bakınca hem İmamoğlu hem Yavaş tarafı 'Biz uzak ara öndeyiz' diye sevinebilir ama işin gerçeği bu rakamlar ne İmamoğlu ne de Yavaş oyu.

Bu tablo şu anki Türkiye’de Erdoğanist dalganın karşısındaki anti-Erdoğan dalgayı gösteriyor.

Yani mesela 10 aday birden başkanlık yarışına girerse Tayyip Bey yine yüzde 38-39 alıyor ama o durumda diğer adayların oyu çok geriliyor ve rakipsiz şekilde Erdoğan ilk turda birinci oluyor.

Nitekim MetroPOLL anketinin bu ikili kıyaslamasında 2018 seçiminde yüzde 8 almış Meral Akşener de yüzde 42.5 alıyor gözüküyor. Tayyip Bey ise 38.5 gözüküyor. Oysa Akşener’in parti oyu yukarıda yazdığım gibi 10-11.

Yine bu ikili kıyaslamada hakkında "Kılıçdaroğlu en fazla 25 alır, çünkü Dersimli ve Alevi" tezleri ileri sürülen Kemal Bey yüzde 39.7 oy alıyor. O durumda Tayyip Bey’in oyu yüzde 42.5 seviyesine çıkıyor.

Yani aslında Türk siyasetinde Erdoğancılığın karşısında bir İmamoğluculuk, Yavaşçılık, Akşenercilik vs yok. Günümüz Türk siyasetinde mevcut iki temel akım var. Erdoğancılık ve Anti-Erdoğancılık. Yine her şey Tayyip Erdoğan ismi etrafında dönüyor.

Peki bugünkü iktidar sadece Erdoğan ya da AK Parti iktidarı mı? Hayır değil. Bugün Türkiye’de çok güçlü bir devlet rejim bloku var. Bu blokun lider kabul ettiği kişi Tayyip Bey ama bu rejimin ana ideolojisi Erdoğanizm değil. Hatta bana devlet yönetiminde rejim mi daha güçlü Erdoğan mı derseniz tartışmasız biçimde rejim derim. Bu devlet rejiminin ya da diğer deyimle mevcut müesses nizamın nasıl bir yapı olduğunu önceki yazılarımda ortaya koymuştum. Şimdi yeniden o tartışmaya dönmek istemiyorum. Dolayısıyla 2023 dönemecine giderken Erdoğan’ın tavrı kadar rejimin tavrı da önemli olacak."

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