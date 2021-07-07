Nagehan Alçı'dan TRT Genel Müdürü'ne: Yılmaz Güney’in 12 Eylül darbecileri tarafından imha edilmekten kurtarılmış filmleri neden hâlâ TRT’de gösterilmiyor?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Yılmaz Güney'in İstanbul Sinema Müzesi'nde yer almamasına yönelik gösterdiği tepkinin ardından Kültür Bakanı’nın Başdanışmanı Tayfun Topal'ın kendisini aradığını ve “Fatoş Güney ödülleri verirse yarın müzenin başköşesine Yılmaz Güney bölümü açarız” dediğini söyledi. Alçı, ayrıca TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e de seslenirken, "2021 Türkiye’sinde dünya çapında tanınan Yılmaz Güney’in 12 Eylül darbecileri tarafından imha edilmekten kurtarılmış filmleri neden hala TRT’de gösterilmiyor?" diye sordu.

Alçı, pazartesi günkü yazısında "İstanbul Sinema Müzesi’nde Yılmaz Güney neden yok?" diye sorduğunu hatırlatarak, "Bunu garipsemiştim. Bu sütundan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrı yapmıştım. Kültür Bakanı’nın Başdanışmanı Tayfun Topal aradı. 'Nagehan Hanım çok haklısınız. Yılmaz Güney’e bir bölüm olmasını biz de Bakanlık olarak arzu ederiz. Ancak o bölümler sanatçılar ya da yakınlarının işbirliği ile hazırlandı. Materyalleri onlar temin ettiler. Yılmaz Güney ile ilgili eşi Fatoş Güney maalesef herhangi bir paylaşım yapmak istemedi. Defalarca araya farklı aracılar soktuk ama olmadı. Keşke Fatoş Hanım olumlu yaklaşsa paylaşım konusunda, biz çok isteriz. Hatta siz bizim adımıza devreye girin, siz bu sorunu çözün Nagehan Hanım. Sayın Fatoş Güney bugün ödülleri versin, yarın başköşeye Yılmaz Güney bölümü açarız' dedi" ifadelerini kullandı.

Alçı, şöyle devam etti:

"Fatoş Güney yıllardır Yılmaz Güney’in 12 Eylül rejiminden kurtulan filmlerini TRT’de yayınlatmak için uğraşıyor.

2014’te, çözüm süreci devam ederken bu konuda TRT’den olumlu bir geri dönüş de olmuştu ancak daha sonra nedense bir türlü sonuç alınamadı.Buradan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e soruyorum: 2021 Türkiye’sinde dünya çapında tanınan Yılmaz Güney’in 12 Eylül darbecileri tarafından imha edilmekten kurtarılmış filmleri neden hala TRT’de gösterilmiyor?

...

Bu arada hakkını vereyim, Kültür Bakanlığı, Güney filmlerini set halinde elinde bulunduruyor. İsteyen bu filmleri yayınlıyor, ancak devletin kanalında hala bu konuda bir sessizlik var. Fatoş Güney hem TRT’de hem de TRT Kürdi'de Kürtçe dublajlı olarak bu filmlerin gösterilmesini talep ediyor.

Fatoş Hanım, Yılmaz Güney Müzesi de kurmak için çalışmalar yapıyor, bildiğim kadarıyla bu konuda da devletten yardım beklediğini söylüyor."

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TIKLAYIN - Nagehan Alçı: Bana göre İstanbul Sinema Müzesi'nde Yılmaz Güney'in yok sayılmasının sebebi Kürt kimliğine sahip olmasıdır