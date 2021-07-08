Nagehan Alçı’dan İzmir Valisi Selim Köşger’e: Vali Konağı’na lütfen hak ettiği gibi sahip çıkın, yeniden valilik konutu yapın, size yakışan budur

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İzmir’de zamanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de ağırlayan Vali Konağı’nın çöplük haline geldiğini belirterek, İzmir Valiliği’ne tepki gösterdi. Konağın Katip Çelebi Üniversitesi’ne verdiğini öğrendiğini de aktaran Alçı, “Buradan İzmir Valisi Sayın Selim Köşger’e sesleniyorum: Sayın Vali bu değerli yapıya lütfen hak ettiği gibi sahip çıkın. Yeniden valilik konutu yapın. Size yakışan budur. Tarihimize saygı duymanın yolu ona iyi bakmaktan geçer…” dedi.

Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Araştırdım…

Meğer birkaç sene önce İzmir Valiliği bu konağı Katip Çelebi Üniversitesi’ne vermiş, karşılığında üniversitenin elinde bulunan Mithatpaşa’daki eski Ege Ordu Komutanı lojmanı vali konağı yapmış.

İnanılacak şey değil… Bir kere devletin içinde böyle keyfi takas olur mu? Düşünün İngiltere’de Başbakanla özdeşleşmiş olan “Downing Street 10” Cambridge Üniversitesi’nin bir binası ile takas ediliyor… Öyle absürt bir durum.

Kaldı ki Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli’de. Göztepe’deki bir bina neden Katip Çelebi Üniversitesi’ne veriliyor?

Şimdi son durum şuymuş:

Katip Çelebi Üniversitesi bu binanın restore edilmesi için Anıtlar Kuruluna başvurmuş, Anıtlar Kurulu başvuruyu iki yıl beklettikten sonra nihayet geçtiğimiz günlerde projeye onay vermiş. Şimdi valilik restore ettirip üniversite bünyesinde bir kültür merkezi yapacakmış.

Buradan İzmir Valisi Sayın Selim Köşger’e sesleniyorum: Sayın Vali bu değerli yapıya lütfen hak ettiği gibi sahip çıkın. Yeniden valilik konutu yapın. Size yakışan budur. Tarihimize saygı duymanın yolu ona iyi bakmaktan geçer…

Buradaki mezbelelik İzmir’e de Türkiye’ye de yakışmıyor!

Vali Köşger'den açıklama: Yakın zamanda çalışmalara başlanacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından Alçı'nın yazısını alıntılayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Konağın restorasyonu Valiliğimizce üstlenilmiş bütün süreç tamamlanmış ve yakın zamanda çalışmalara başlanılacaktır. İzmirliler merak etmesinler ‘Konak’ eskisinden daha iyi olacaktır.

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